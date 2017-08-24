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Германию позвали на энергетические проекты в Таджикистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/germaniiu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444430-ru.html

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Снова разгром! Сборная КР по кок-бору обыграла команду Таджикистана

24 августа 2017, 17:09       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шариф Саид в рамках своего рабочего визита в Германию встретился с управляющим директором Восточного комитета немецкой экономики господином Михаелем Хармсом, сообщило "Авеста".
Как сообщили в пресс-центре ТПП, в ходе беседы стороны обсудили нынешное состояние двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей и выразили готовность к их укреплению и дальнейшему расширению.
Председатель торгово-промышленной Палаты Республики Таджикистан рассказал собеседнику о благоприятном инвестиционном климате в стране и предоставил подробную информацию о привлекательных инвестиционных проектах в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, освоения и обработки полезных ископаемых, а также туризма.
В свою очередь господин Хармс подтвердил заинтересованность деловых кругов Германии к приоритетным инвестиционным отраслям экономики Таджикистана, а также выразил готовность Восточного комитета немецкой экономики всесторонне содействовать привлечению немецких инвесторов в нашу страну.
Также в немецком энергетическом агенстве состоялась встреча Шарифа Саида с управляющим директором данного Агенства, госпожой Кристиной Хаферкамп.
В ходе встречи Шариф Саид предоставил своему собеседнику подробную информацию о гидроэнергетических ресурсах и потенциале РТ и выразил заинтересованность Таджикистана в налаживании взаимовыгодных отношениях с Германией.
Он в частности пригласил немецкую сторону принять активное участие в реализации малых, средних и крупных энергетических проектов Таджикистана.
Немецкая сторона выразила свой интерес к организации Энергетического форума в городе Душанбе и готова содействовать его проведении, сказала г-жа Хаферкамп.

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