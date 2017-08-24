Германию позвали на энергетические проекты в Таджикистане

24 августа 2017, 17:09 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шариф Саид в рамках своего рабочего визита в Германию встретился с управляющим директором Восточного комитета немецкой экономики господином Михаелем Хармсом, сообщило "Авеста".

Как сообщили в пресс-центре ТПП, в ходе беседы стороны обсудили нынешное состояние двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей и выразили готовность к их укреплению и дальнейшему расширению.

Председатель торгово-промышленной Палаты Республики Таджикистан рассказал собеседнику о благоприятном инвестиционном климате в стране и предоставил подробную информацию о привлекательных инвестиционных проектах в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, освоения и обработки полезных ископаемых, а также туризма.

В свою очередь господин Хармс подтвердил заинтересованность деловых кругов Германии к приоритетным инвестиционным отраслям экономики Таджикистана, а также выразил готовность Восточного комитета немецкой экономики всесторонне содействовать привлечению немецких инвесторов в нашу страну.

Также в немецком энергетическом агенстве состоялась встреча Шарифа Саида с управляющим директором данного Агенства, госпожой Кристиной Хаферкамп.

В ходе встречи Шариф Саид предоставил своему собеседнику подробную информацию о гидроэнергетических ресурсах и потенциале РТ и выразил заинтересованность Таджикистана в налаживании взаимовыгодных отношениях с Германией.

Он в частности пригласил немецкую сторону принять активное участие в реализации малых, средних и крупных энергетических проектов Таджикистана.

Немецкая сторона выразила свой интерес к организации Энергетического форума в городе Душанбе и готова содействовать его проведении, сказала г-жа Хаферкамп.