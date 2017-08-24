Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Из многодетной семьи — 5 фактов о космонавте Салижане ШариповеИз многодетной семьи — 5 фактов о космонавте Салижане ШариповеСамые крупные ограбления в КазахстанеСамые крупные ограбления в Казахстане

Правительство Узбекистана запретило привлекать к сбору хлопка учителей и медиков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444429-ru.html

Похожие новости

В Узбекистане одобрили закон о защите детей от вредных информаций

Эксперт: Скорее всего, правительство создается под имиджем молодых реформаторов

В правительстве Узбекистана произведены кадровые перестановки

В компании "Узбекистан хова йуллари" сменилось руководство

Сапар Исаков и его команда — предлагаемый состав правительства

24 августа 2017, 17:28       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Правительство Узбекистана категорически запретило привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года молодежь, не достигшую совершеннолетия, а также организации и сотрудников сферы здравоохранения и образования, которые находятся в трудовой деятельности, пишет gazeta.uz.
Как сообщил на встрече с делегацией Комитета Сената США по международным отношениям 15 августа первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, 8 августа Кабинет Министров принял соответствующее протокольное решение.
Эркин Мухитдинов также отметил, что благодаря общенациональной информационной кампании общественность теперь лучше осведомлена о запрещенных практиках трудовых отношений.
Целью встречи было обсуждение вопросов, касающихся недопущения детского труда, ознакомление с реформами в Узбекистане по профилактики торговли людьми и преобразованиями в сфере трудовой миграции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум