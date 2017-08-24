Правительство Узбекистана запретило привлекать к сбору хлопка учителей и медиков

24 августа 2017, 17:28 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Правительство Узбекистана категорически запретило привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года молодежь, не достигшую совершеннолетия, а также организации и сотрудников сферы здравоохранения и образования, которые находятся в трудовой деятельности, пишет gazeta.uz.

Как сообщил на встрече с делегацией Комитета Сената США по международным отношениям 15 августа первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, 8 августа Кабинет Министров принял соответствующее протокольное решение.

Эркин Мухитдинов также отметил, что благодаря общенациональной информационной кампании общественность теперь лучше осведомлена о запрещенных практиках трудовых отношений.

Целью встречи было обсуждение вопросов, касающихся недопущения детского труда, ознакомление с реформами в Узбекистане по профилактики торговли людьми и преобразованиями в сфере трудовой миграции.