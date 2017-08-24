Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бишкекчанин заколол 17-летнего парня в пылу ссорыБишкекчанин заколол 17-летнего парня в пылу ссорыПочетный машиностроитель РФ рассказал, как поднять экономику КыргызстанаПочетный машиностроитель РФ рассказал, как поднять экономику Кыргызстана

Представители Кыргызстана примут участие в международном фестивале "Шарк тароналари" в Самарканде

Источник:
http://kabar.kg/news/predstavi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444428-ru.html

Похожие новости

Россия передала Кыргызстану 35 быстровозводимых домов для пострадавших от землетрясения

Временный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан

Стрельба на $1000 — международный турнир лучников проходит в КР

Убить, чтобы направить деньги на теракты, — в Кыргызстане задержан мужчина

Почетный машиностроитель РФ рассказал, как поднять экономику Кыргызстана

24 августа 2017, 17:38       Комментарии

ТАШКЕНТ, 24.08.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Ансамбль "Мурас" из Кыргызстана примет участие в XI Международном фестивале музыки "Шарк тароналари" (Мелодии Востока) в городе Самарканде. Об этом сообщили сегодня корреспонденту ИА "Кабар" в оргкомитете фестиваля.
В нем также принимают участие свыше 250 участников, представляющих 120 музыкальных коллективов почти из 60 стран мира.
В этом году учреждены следующие награды для победителей конкурса:
Гран-При в размере 10 тыс долларов США.
1 - премия (2) каждая по 7 тыс долларов США
2 - премия (2) каждая по 5 тыс долларов США
3 - премия (2) каждая по 3.000 долларов США.
Фестиваль стартует 25 августа в Самарканде.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум