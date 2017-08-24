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Сегодня: и снова больной подсудимый, барс в законе, золотая Даша

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365277_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444427-ru.html

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24 августа 2017, 17:30       Комментарии

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Однако финишную линю пересекли только 13 из них и Маслова преодолела эту дистанцию за 33 минуты 19.27 секунды. Этот результат принес ей золото Универсиады-2017.

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