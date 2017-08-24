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Из многодетной семьи — 5 фактов о космонавте Салижане Шарипове

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444426-ru.html

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24 августа 2017, 17:30       Комментарии

Редакция Sputnik Кыргызстан подготовила пять фактов о Салижане Шарипове.
1. Родился 24 августа 1964 года в городе Узгене Ошской области. Кроме будущего космонавта, Шакиржан Шарипов и Тургунай Ташматова воспитали шестерых детей. © AP Photo / Mikhail MetzelРоссийский космонавт Салижан Шарипов
2. Салижан с детства мечтал стать летчиком. Когда подрос, заинтересовался космосом, и, учась в школе, прочитал много книг о нем. О своих успехах он говорил: "Чтобы стать космонавтом, во-первых, надо укреплять здоровье, так как только совершенно здоровый человек может полететь в космос. Во-вторых, надо много учиться. В-третьих, ставить перед собой четкую цель. Если у человека есть реальная цель, он сделает все для ее достижения".
3. Окончив среднюю школу в Узгене, а затем высшее летное училище в Приморье, Шарипов в 1990 году стал космонавтом-испытателем и инженером-экологом в Центре подготовки космонавтов. Позже он прошел специальный отбор и вместе с американскими коллегами полностью изучил систему "Спейс-Шаттл" в Центре подготовки астронавтов имени Линдона Джонсона (США). 22 января 1990 года в составе американо-российского экипажа отправился в космос на шаттле STS Endeowor. Шарипов стал 88-м российским и 380-м космонавтом в мире, первым выходцем из Кыргызстана, полетевшим в космос. © AP Photo / NASA TVКонсмонавт Салижан Шарипов
4. Женат. Вместе с супругой Насибой Шариповой воспитал дочь Нигару и сына Джахангира.
5. В настоящее время проживает в Звездном городке в Подмосковье. Возглавляет первое управление Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В 2012 году снялся в фильме "Мусульмане, которыми гордится Россия". В свободное время любит играть в футбол и читать книги.
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