Эксперт: Скорее всего, правительство создается под имиджем молодых реформаторов

24 августа 2017, 17:11 Комментарии

Сегодня фракция СДПК обсудила кандидатов в новый состав правительства. Так, на пост премьер-министра предлагается кандидатура руководителя аппарата президента Сапара Исакова, на пост первого вице-премьер-министра хотели бы видеть председателя Нацбанка КР Толкунбека Абдыгулова.

Исполняющему обязанности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Дуйшенбеку Зилалиеву предлагают пост вице-премьер-министра по вопросам экономики. Кроме того, секретаря Совбеза КР Темира Джумакадырова видят в качестве вице-премьера по вопросам безопасности.

На должность министра экономики предлагают завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артема Новикова.

По мнению, политолога Игоря Шестакова, скорее всего правительство создается под имиджем молодых реформаторов.

"Потому что Исаков, в общем-то обсуждался как потенциальный премьер или вице-премьер уже год. Его кандидатура рассматривалась как первого вице-премьер-министра в правительстве Жээнбекова. Здесь мы видим разворот о наложении кабмина и ключевой для Исакова проект "Таза коом". Этот проект вряд ли может быть освоен министром предпенсионного возраста. Возраст еще не является критерием профессионализма и знанием той сферы, в котором молодые реформаторы будут работать. Новое мышление будет присутствовать, но вопрос отличается навыком госуправления. Одно дело мечтать о прогрессивной экономике, другое дело воплощать ее в жизнь и приводить к этому знаменателю все стратегические отросли. Поэтому очень сложно говорить, пока мы не увидим реальных результатов работы этого правительства. А оценивать чиновников только по паспортным данным и свидетельству о рождении может в какой-то степени быть популизмом", – считает Шестаков.

Эксперт остановился на каждом кандидате.

"В последнее время я читал отзывы экспертов, у них были противоречивые оценки в отношении главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Руководитель Нацбанка – пост крайне критический и есть определенные вопросы по эффективности его работы. Многое можно будет говорить, учитывая программу Абдыгулова. Рассматривать Нацбанк как флагман нашего рынка, пока не приходится", – сказал он.

Политолог отметил, что о работе Дуйшенбека Зилалиева пока рано говорить.

"Он впервые пришел в правительство, чтобы стабилизировать работу Госагентства по горнорудной отрасли. Во время его назначения, были акции протеста на местах против деятельности горнорудных компаний, в то же время чиновников этого ведомства обвиняли в неких коррупционных деяниях. Периодически у нас возникают прецеденты между инвестором и общественностью в регионах. Возможно, ему удалось снизить градус этих противоречий. Но мне кажется, главу ведомства нужно оценивать по количеству митингов против инвесторов. Речь идет о профессионализме кадров, которые при этом руководителе пришли. Насколько я понимаю, кадровые вопросы специалистов по горнорудке остаются актуальными. Теперь он может возглавлять еще одну стратегическую отрасль – энергетику. Тоже пока рано говорить о работе этого ведомства. Вопрос в том, сможет ли эта команда справиться с теми проблемами, которые им остаются в наследство от предыдущего правительства", – подытожил Шестаков.