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В Таджикистане ожидают высокопоставленных военных чинов из Пакистана и Китая

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tadzhik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444424-ru.html

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24 августа 2017, 16:39       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. В Таджикистане ожидается приезд военных делегаций сразу двух государств – Пакистана и Китая. Визиты состоятся практически в одно время, сообщает агентство "Азия плюс".
26 августа ожидается прибытие в Душанбе военной делегации Пакистана во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Пакистана, генералом Рахилом Шарифом, сообщил "АП" источник в силовом блоке правительства Таджикистана.
В ходе встречи военной делегации Пакистана с таджикским властями особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, ситуации в Афганистане, сотрудничеству сторон в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
27 августа ожидается прибытие в Душанбе делегации Народно-освободительной армии Китая в главе с Фан Фэнхуэй, начальником Генерального штаба НОАК.
В ходе переговоров запланировано обсуждение вопросов, связанных с развитием военного и военно-технического сотрудничества сторон, подготовки офицерских кадров для таджикской армии в военных вузах Китая.
Ожидается, что пакистанского и китайского генералов примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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