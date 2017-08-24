В Таджикистане ожидают высокопоставленных военных чинов из Пакистана и Китая

24 августа 2017, 16:39 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. В Таджикистане ожидается приезд военных делегаций сразу двух государств – Пакистана и Китая. Визиты состоятся практически в одно время, сообщает агентство "Азия плюс".

26 августа ожидается прибытие в Душанбе военной делегации Пакистана во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Пакистана, генералом Рахилом Шарифом, сообщил "АП" источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

В ходе встречи военной делегации Пакистана с таджикским властями особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, ситуации в Афганистане, сотрудничеству сторон в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

27 августа ожидается прибытие в Душанбе делегации Народно-освободительной армии Китая в главе с Фан Фэнхуэй, начальником Генерального штаба НОАК.

В ходе переговоров запланировано обсуждение вопросов, связанных с развитием военного и военно-технического сотрудничества сторон, подготовки офицерских кадров для таджикской армии в военных вузах Китая.

Ожидается, что пакистанского и китайского генералов примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.