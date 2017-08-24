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Таджикистан планирует наладить экспорт обуви

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhikis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444423-ru.html

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24 августа 2017, 16:57       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. В свободной экономической зоне (СЭЗ) "Пяндж" в течение одного года планируется наладить производство растительного масла и обуви, сообщило агентство "Авеста".
По данным министерства экономического блока страны, два субъекта - ЗАО "Бурок" и ООО "Танус" планируют запустить производство до конца следующего года.
По данным источника, общая сумма инвестиции в две указанные проекты составит свыше 2,7 млн. долларов США. В частности, ЗАО "Бурок", которое специализируется в производстве растительного масла, вложит в проект 2 млн. долларов.
По плану, производимое масло, в основном будет выставляться на продажу на внутреннем рынке, а также экспортироваться в Афганистан и Пакистан. Сырье на предприятие будет поставляться из аграрных хозяйств страны, а также из-за рубежа.
В МЭРТ также сообщили, что направлением деятельности ООО "Танус" является производство обуви. Объем инвестиции, направляемой на строительство ООО "Танус", составит 700 тыс. долларов.
На предприятии будут производиться различные виды мужской и женской обуви. По плану, производимая на этом предприятии обувь будет экспортироваться в Индию, Шри-Ланка, Афганистан, Пакистан, Кыргызстан и Узбекистан, а также выставляться на внутреннем рынке.

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