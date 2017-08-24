24 августа 2017, 16:46 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. В Бишкеке будет посажено около 18 тыс саженцев, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По информации МП "Зеленстрой", вторым этапом в столице будет посажено около 18 тысяч саженцев. Сейчас ведется подготовка к посадкам зеленых насаждений по реконструируемым улицам города на осень 2017 года.

Первым этапом весной 2017 года предприятием проведены посадки 5800 саженцев древесных пород, 1175 хвойных деревьев, 4541 лиственных деревьев, 256 кустарников, 19740 штук живой изгороди, 1400000 однолетних цветов.

Вторым этапом согласно производственной программе предприятия в столице будет посажено 17 тысяч 928 саженцев, из них 11 тысяч 928 насаждений по плану посадок: 6830 лиственных деревьев, 1483 хвойных и 3615 кустарников.

Осенью предприятием будут осуществлены аллейные посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой на реконструируемых и реабилитируемых улицах города в общем количестве 3855 штук. На улице Киевской будут посажены 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, также будут созданы газонные и цветочные клумбы, на улице Панфилова планируется посадка 80 крупномерных саженцев каштана, дуба пильчатого и красного, на улице Логвиненко будут посажены 68 штук липы мелколистной.

По линии китайского гранта будут озеленены улицы Медерова от Панфилова до Токтоналиева. На данном отрезке ожидается посадка 220 крупномерных саженцев. На улице Токомбаева от 12 микрорайона до Шабдан Баатыра будет посажено 600 саженцев, Токтоналиева от Масалиева до Кулатова - 818 штук, Рыскулова от бульвара Молодой Гвардии до Турусбекова – 50 штук. Данные улицы будут украшать деревья породы каштана конского, катальпы бигнониевидной, акации, клена остролистного, рябины и кустарниковые породы.

В настоящее время разрабатывается проект озеленения улицы Масалиевой (Южная магистраль) от Абдрахманова до Чортекова. На данном участке будет также применен метод аллейной закладки зеленых насаждений и метод ярусного озеленения в связи с посадкой кустарников разных пород. Планируется посадка крупномерных саженцев древесных пород клена остролистного, липы мелколистной, каштана конского, платана восточного. Всего будет посажено 1870 саженцев. Точечные посадки планируются на улицах, подпадающих по капитальный ремонт дорог и тротуаров – Разакова, Орозбекова, Московская, Боконбаева.