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В Кыргызстане завершилось IX совещание глав чрезвычайных ведомств стран ШОС

 

Фотографии: kabar.kg

              

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444421-ru.html

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24 августа 2017, 17:02       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. В городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области под председательством и.о. министра чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронова проведено девятое Совещание руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
В Совещании приняли участие руководители и представители чрезвычайных ведомств Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Секретариата ШОС, а также в качестве приглашенных делегации Международной организации гражданской обороны и Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, полномочный представитель Правительства КР в Иссык-Кульской области.
Совещание открыл и.о. главы МЧС КР Боронов. В своем выступлении он отметил важность проводимого мероприятия.
"2017 год стал историческим и важным периодом в расширении перспектив развития ШОС в связи с официальным оформлением вступления Индии и Пакистана в Организацию. Уверен, что расширение географических границ ШОС укрепит ее влияние на международной арене и повысит ее представительность, позволит Организации достичь новых высот в политическом и экономическом планах, а также в формате Совещания руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал Боронов.
В ходе Совещания главы делегаций выступили с докладами о наиболее крупных (масштабных) чрезвычайных ситуациях, произошедших в государствах-членах ШОС, извлеченных из них уроках, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.
По результатам докладов стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать совместные усилия по дальнейшему развитию сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По итогам Совещания подписан Протокол девятого Совещания.
Также в ходе мероприятия был подписан ряд двусторонних документов:
- План по сотрудничеству между МЧС России и МЧС Республики Узбекистан;
-План мероприятий между МЧС Узбекистана и МОГО;
-План мероприятий между МЧС Кыргызстана и МОГО.

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