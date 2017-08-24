Любители фастфуда рискуют попасть под колеса автомобиля

24 августа 2017, 16:48 Комментарии

На улице Усенбаева некий предприниматель установил торговый павильон на обочине дороги поверх арыка. И все бы ничего. Однако как только "точка" начнет работать, ее клиентам придется ожидать своей очереди на проезжей части, рискуя оказаться под колесами проезжающих мимо автомобилей. О чем думали чиновники, выдавая разрешительные документы на установление объекта? И второй вопрос: сознательно или нет они пошли на правонарушение?

В последнее время столичный муниципалитет ведет активную борьбу с незаконно построенными торговыми точками. Причем демонтируют не только временные объекты, но и капитальные строения. И надо сказать, эта работа приносит результат – город преображается.

И на этом фоне весьма удивительным выглядит факт появления точки быстрого питания на обочине улицы Усенбаева (между Туголбай Ата и Боконбаева). Небольшой павильон установили сегодня на западной стороне дороги. Судя по пестрым наклейкам, горожанам будут предлагать фастфуд.

Проблема в том, что буквально в нескольких метрах от проезжей части стоит забор, которым огородили свою придомовую территорию жители местных многоэтажек. Аккурат между этим забором и проезжей частью разместился павильон. Устроен он таким образом: в нем не предусмотрен вход для посетителей. Приобретать продукты питания можно будет через небольшое окошко, которое выходит на проезжую часть.

Однако по улице Усенбаева, проезжая часть которой не отличается габаритами, ездит большое количество транспорта. А значит, любители фастфуда будут подвергать свою жизнь опасности, ожидая приготовления заказа.

Корреспонденты "ВБ" поинтересовались у тех, кто производил установку ларька: есть ли у них на это разрешительные документы. В ответ один из них достал целую папку бумаг, где было разрешение от Бишкекглавархитектуры, а также других ответственных структур муниципалитета, которые не увидели ничего опасного в том, чтобы разместить торговую точку в непосредственной близости от оживленной дороги.

Говорить о том, что чиновники банально не знали, чем грозит появление данной торговой точки возле проезжей части, было бы глупо. В мэрии работают взрослые люди, которые должны были досконально изучить вопрос, прежде чем давать добро на установку павильона. В связи с чем напрашиваются два вывода. Первый – чиновники муниципалитета работают спустя рукава. Второй – тут замешаны их личные интересы и выгода.

Наконец, нельзя не коснуться эстетической стороны вопроса. Если уж власти борются с незаконными постройками, которые портят вид города, то исключений в этом деле быть ни для кого не должно. А то попахивает двойными стандартами. Наверняка в мэрии обратят внимание на данный факт и дадут ему соответствующую оценку.

Сергей Швец.

Фото Владимира Пирогова.