Еще один кандидат отказался участвовать в президентских выборах

24 августа 2017, 16:56 Комментарии

Один из претендентов на президентский пост - Бакыт Дегенбаев снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщил сам Дегенбаев.

"Взвесив все плюсы и минусы, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, мною и моей командой принято решение снять мою кандидатуру с предвыборной гонки. Процесс участия в выборах требует более тщательной подготовительной работы за много лет до самих выборов, поэтому мы решили, что на сегодня лучше будет потратить имеющиеся ресурсы на более конкретные проекты для развития республики", - объяснил он.

42-летний Бакыт Дегенбаев одним из первых подал заявление в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры в июне. Он является председателем Ассоциации отечественных производителей и известен активной позицией в бизнес-среде. Несколько лет назад он создал популярную в Facebook группу "Покупай кыргызское" и занимался продвижением проекта "Инвестируй в Кыргызстан".

Напомним, в списке кандидатов ЦИК значатся 50 человек, большинство из них самовыдвиженцы. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева. Остальные кандидаты еще проходят процедуру регистрации.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.