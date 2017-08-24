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Еще один кандидат отказался участвовать в президентских выборах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365278_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444418-ru.html

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24 августа 2017, 16:56       Комментарии

Один из претендентов на президентский пост - Бакыт Дегенбаев снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщил сам Дегенбаев.
"Взвесив все плюсы и минусы, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, мною и моей командой принято решение снять мою кандидатуру с предвыборной гонки. Процесс участия в выборах требует более тщательной подготовительной работы за много лет до самих выборов, поэтому мы решили, что на сегодня лучше будет потратить имеющиеся ресурсы на более конкретные проекты для развития республики", - объяснил он.
42-летний Бакыт Дегенбаев одним из первых подал заявление в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры в июне. Он является председателем Ассоциации отечественных производителей и известен активной позицией в бизнес-среде. Несколько лет назад он создал популярную в Facebook группу "Покупай кыргызское" и занимался продвижением проекта "Инвестируй в Кыргызстан".
Напомним, в списке кандидатов ЦИК значатся 50 человек, большинство из них самовыдвиженцы. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева. Остальные кандидаты еще проходят процедуру регистрации.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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