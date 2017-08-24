Опасных преступников ищут в Бишкеке — милиция усилила режим работы

24 августа 2017, 16:15 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Милиция Бишкека в усиленном режиме ищет четырех мужчин, угрожавших патрульным милиционерам пистолетом и гранатой, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ночь на четверг, в 1.20, инспекторы с целью проверки документов остановили на улице Ауэзова машину Nissan Presage (госномер S 8191 AG). В автомобиле находились четверо мужчин. По данным источника в милиции, один из них приставил к голове правоохранителя пистолет, а другой вытащил гранату и грозился взорвать ее. Злоумышленникам удалось скрыться, после чего в городе объявили план "Перехват". Автомобиль обнаружили на улице Кулмырзаева в жилмассиве "Кок-Жар", в салоне нашли литературу экстремистского толка и сотовый телефон.

Корреспонденту Sputnik Кыргызстан местные жители рассказали, что примерно в 4.30 услышали шум. Люди полагают, что именно в это время преступники оставили разыскиваемую машину и уехали на другом авто. Примерно через два часа на место прибыли вооруженные силовики и начали обыскивать авто, запретив всем выходить из домов.

Спустя час людям разрешили выйти на улицу и начали их опрашивать. Машину никто не опознал. По словам очевидцев, правоохранители обыскали несколько домов и уехали. Автомобиль увезли с места.

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