Бишкекчанин, который выжил в авиакатастрофе: огнем мне обожгло лицо и руки

24 августа 2017, 16:54 Комментарии

Ровно девять лет назад, 24 августа 2008 года вся страна замерла, узнав страшную новость: под Бишкеком рухнул самолет. На борту находились 90 пассажиров.

В 20.30 шасси Boeing 737 оторвались от взлетной полосы аэропорта "Манаса", а уже через 13 минут фюзеляж горел на земле. Внутри лайнера, задыхаясь от дыма, в панике метались выжившие...

Байыш Адиев стал одним из 25 счастливчиков, которые выжили в этой трагедии. Тогда ему было 15 лет. Корреспондент Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева записала его историю.

...Мы с братом-близнецом попали в баскетбол случайно. Однажды заметили, что одноклассники, которые занимаются спортом, могут безнаказанно опаздывать на уроки: они говорили, что были на тренировках, и учителя им все прощали. Тогда мы решили, что нам это подходит.

Напротив школы было четыре баскетбольных площадки. Но оказалось, что высокого роста для хорошей игры недостаточно. Это ударило по нашему с братом самолюбию, и мы стали рьяно осваивать игру. Так и увлеклись...

Сборной 29-й школы не было равных. Мы везде завоевывали первые места, и, когда встал вопрос о том, кто полетит в Тегеран на чемпионат Азии, нашу команду выбрали без конкурса. Ребята были счастливы. Подготовка шла полным ходом. Прямо накануне вылета один игрок повредил колено, а другого неожиданно заменили. Они тогда очень расстроились, что не полетят со всеми.

Нет, никаких дурных предчувствий у меня не было. Правда, незадолго до катастрофы приснился сон, что вся наша баскетбольная команда на войне. Игра идет на выживание, два моих друга гибнут, брат ранен. Я отказываюсь уходить без Жаныша, и мы погибаем вдвоем... Только потом я понял, что этот сон был в некотором роде вещим.

Тогда же нас очень смутил потрепанный вид самолета. Поднимаясь по трапу, я сказал друзьям: "Боже, на чем мы летим!". Но все просто посмеялись.

Нам достались места в середине, однако мы решили вместе сесть в конце ряда. Другие пассажиры пошли навстречу - видели по нашей форме, что мы из одной команды, и соглашались поменяться местами. Мне досталось кресло у окна, брат Жаныш сел посередине, а наш близкий друг Эмиль - у прохода. Эмиль тут же попросил, чтобы я уступил ему место. Это был его первый полет, и он хотел видеть панораму за окном. Я согласился и перелез поближе к выходу.

Тут я заметил, что наш товарищ Абдурахман сидит сзади один. Решил составить ему компанию и уселся в самом последнем ряду у прохода.

Обычно мне очень нравится момент взлета, но тогда что-то пошло не так. Как-будто турбинам не хватало мощности. Я решил, как всегда, надеть наушники, включить музыку и поспать... но ничего не слышал: нам всем так заложило уши, что на какое-то время мы оглохли.

Мимо проходила стюардесса. Она мило улыбалась всем и просила пристегнуть ремни. Лишь по ее глазам я понял, что она очень боится. Как только девушка поравнялась с последним сиденьем, она ринулась к своему месту и нервно пристегнулась. У меня не осталось сомнений: все очень плохо.

Я вспомнил, как сидели нарисованные человечки в инструкциях авиакомпании. Выпрямился и стал ждать самого страшного. За 30 секунд до падения я точно знал, что самолет вот-вот рухнет. В голове вертелась одна мысль: почему мы?

Доля секунды и... удар! Меня подкинуло так, что не пострадал я лишь благодаря ремню. Сиденья в середине самолета вырвало из пола, они валялись друг на друге. С пола к потолку пробежал огонь, мне обожгло лицо и руки. Свет выключился, и примерно 10 секунд стояла абсолютная тишина... Потом начались крики.

Я первым вскочил со своего места и рванул назад, к двери, даже не посмотрев на Абдурахмана. Другие пассажиры тоже побежали к выходу. Началась давка. Я выставил колено и локоть, чтобы меня не задавили. Несколько человек пытались выбить дверь ногами, но фиксаторы расплавились, и она не поддавалась. Пришла стюардесса, хотела открыть дверь сама, а потом увидела, что ее руки сильно обгорели.

Не буду врать: я тогда ни о ком не думал. Просто хотел жить! Когда-то дядя привез мне четки из Саудовской Аравии, я перебирал их в руках и молил Бога, чтобы он сохранил мне жизнь.

Неожиданно из салона повалил белый удушливый дым. Я вдохнул его пару раз, и голова закружилась. Тогда я закрыл лицо футболкой, но воздуха в этой горящей консервной банке уже не оставалось. Неожиданно пришло понимание, что все кончено. Я убрал футболку с лица и приготовился вдохнуть этот ядовитый дым...

И тут мне в лицо ударил поток свежего воздуха. Кто-то сумел открыть дверь, представляете?! Я понял, что должен выжить! Люди выскакивали из самолета, откашливались и начинали помогать друг другу.

Я уже стоял на земле, когда меня вдруг переклинило: а где брат? Потерял контроль над собой и пошел обратно в горящий самолет. Ко мне присоединился друг Марат. Мы увидели, как Жаныш выползает из салона, вытащили его. Следом полз сильно обгоревший Эсен...

Сотовая связь тогда была очень дорогая - три сома за минуту. К счастью, мне хватило денег, чтобы сообщить родителям, что самолет разбился, но мы живы. Они были на месте уже через час. Мы ехали в город на машине, а навстречу нам мчалась "скорая".

Сначала мы с Эсеном лежали в палате вдвоем. Первые три дня я почти не помню: мне постоянно ставили капельницы. Эсену было гораздо хуже. Я старался его подбодрить, говорил, что все будет хорошо, просил держаться. Но у него были обожжены 65 процентов тела...

Мой друг Эмиль, который так хотел сидеть у окна, тоже не выжил. И Абдурахман... Я не помню, что с ним случилось, как он умер. Когда я вскочил со своего места, думал лишь о том, как спастись...

Я был на похоронах своих друзей. Это тяжело, но я не мог не проводить их. Они мне и теперь снятся... Мама рассказала, что отец тогда плакал, но сам я не видел. Спустя два года после катастрофы он скончался - инфаркт. Думаю, это трагедия его так подкосила. Он ведь и сам многое пережил: воевал в Афганистане, сумел выбраться из горящего танка, когда весь экипаж погиб. Но он не рассказывал, чего ему это стоило. Он вообще был неразговорчивым.

Баскетбол мы с братом не бросили, сейчас играем в команде "Алга". Мой брат, как и я, женился, его сыну уже два года. Я работаю на госслужбе, в МТУ №5. Эта работа мне подходит, она позволяет исполнить мечту - сделать Кыргызстан лучше...

P. S. Расследование показало, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа. Командир судна Юрий Гончаров и второй пилот Тимофей Водолагин получили по пять лет лишения свободы.

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