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Новости Кыргызстана

В Бишкеке будет посажено около 18 тыс. саженцевВ Бишкеке будет посажено около 18 тыс. саженцев

В Бишкеке стартовала III Международная выставка товаров стран Шелкового пути

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444415-ru.html

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24 августа 2017, 16:38       Комментарии

В Бишкеке стартовала III Международная выставка товаров стран Шелкового пути. Мероприятие проводится в рамках  IV экономического форума "Иссык-Куль 2017"  и является одним из путей реализации стратегии экономического развития "Один пояс – один путь".
Основная цель выставки – закрепить и развить новые торгово-экономические отношения с деловыми кругами Китая.
Напомним, КНР является для Кыргызстана с 1995 года крупнейшим экспортером и вторым по значимости рынком сбыта продукции.
В экспозиции выставки представлены лучшие образцы продукции от производителей стран Китая и Кыргызстана: текстиль, обувь, головные уборы, сувенирные изделия, медицинские препараты, мебель, продукты, напитки, сельхозтехника и многое другое.
"Мы приветствуем всех участников III Международной выставки товаров стран Шелкового пути, – сказала выступая по случаю открытия выставки вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Рима Апасова. – Сегодня КНР является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. Мы дорожим установившимися отношениями дружбы и готовы прилагать усилия для дальнейшего развития двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.  Для этого у нас есть все предпосылки, включая и благоприятное налоговое законодательство, которое обеспечивает иностранным инвесторам равноправный режим, защиту и безопасность".
В свою очередь основатель бизнес-консалтинговой структуры "Хуахе Интернэшнл" господин Ою Чуаньу отметил, важность практической стороны выставки.
"Мы не хотим пустых слов и высказываний, мы нацелены на конкретные результаты – установление партнерства и заключение выгодных контрактов. Выставка дает кыргызским предпринимателям уникальную возможность, не выезжая за пределы родины найти инвесторов из Китая. Организация подобных деловых мероприятий способствует возрождению торговли между странами Великого шелкового пути", – сказал он.
Добавим, товарооборот между Кыргызстаном и Китаем составляет около $1 млрд. Порядка 30% инвестиций, поступающих в Кыргызстан из зарубежных стран – это вложения из КНР. Помимо этого за годы сотрудничества Китай предоставил Кыргызстану грантов на $2 млрд и $1,8 млрд в виде кредитов.
Организаторами III Международной выставки товаров стран Шелкового пути вступила Торгово-промышленная палата КР совместно с Министерством экономики Кыргызстана и бизнес-консалтинговой структурой "Хуахе Интернэшнл".
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