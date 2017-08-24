"Элдик Интернет" от MegaCom — лучшее для народа!

24 августа 2017, 16:27 Комментарии

Многие кыргызстанцы уже не представляют жизни без скоростного мобильного Интернета. Порой невозможно обойтись без технологии 4G LTE от MegaCom.

Люди привыкли совершать видеозвонки с высоким качеством изображения, смотреть видеоролики и фильмы в HD качестве, скачивать большие объемы данных. А для этого нужен безлимитный Интернет.

MegaCom пошел навстречу желаниям абонентов и разработал тарифный план "Элдик Интернет", ставший очень популярным за короткое время. И это неудивительно!

Каждый человек может подобрать оптимальный вариант с необходимым объемом Интернета. Самый выгодный пакет — "Элдик Интернет 90". Всего за 90 сомов в неделю вы получаете 6 ГБ Интернета на максимальной скорости, 100 минут разговора и 100 SMS внутри сети. То есть он подойдет всем, включая пенсионеров, студентов и даже школьников.

А что же насчет государственных служащих, офисных работников и других пользователей Интернета? "Элдик Интернет 130" разработан для абонентов, которым необходимы не только большие объемы трафика, но и бесплатные звонки вне сети.

А вот пакет "Элдик Интернет 170" привлечет деловых людей, привыкших активно пользоваться высокоскоростным Интернетом, а также совершать множество исходящих звонков.

С учетом потребностей современного человека, таких объемов Интернета более чем достаточно. Но бывают случаи, когда нужно еще больше трафика. Ответ прост. Включайте турбокнопку!

<ul> <li>Турбокнопка 2 GB *290*2*1# — 50 сомов</li> <li>Турбокнопка 5 GB *290*5*1# — 100 сомов</li> <li>Турбокнопка 10 GB *290*10*1# — 150 сомов</li> </ul> Включая турбокнопку, можно быть уверенным: вы будете обеспечены высокоскоростным Интернетом до конца срока действия пакета.

Стоимость перехода на тарифный план "Элдик Интернет" составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или, позвонив на номер *678.

"Элдик Интернет" — Интернет без ограничений!