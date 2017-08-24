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В июле Таджикистан экспортировал почти 14% произведенной электроэнергии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-iiule-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444413-ru.html

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Узбекистан объяснил, почему покупает электроэнергию в Кыргызстане

24 августа 2017, 16:34       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Около 14% выработанной в Таджикистане в минувшем месяце электроэнергии было поставлено в соседние страны. Об этом говорится в августовском отчете "Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане, сообщает агентство "Азия плюс".
"В июне 2017 года от ГЭС Сангтуда-1 и Сангтуда-2 по сетям 220 кВ и 110 кВ было поставлено в Афганистан 205,2 млн кВт/ч электроэнергии, что на 23,6 млн кВт/ч меньше чем поставлено туда в июле 2016 года. 13,5 млн кВт/ч ушло на экспорт в Кыргызстан, что на 1,3 млн кВт/ч больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в августовском отчете "Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане".
Отмечается, что объем экспортированной электроэнергии составил 13,5% от общего объема произведенной в Таджикистане электроэнергии.
В отчете со ссылкой на "Барки точик" говорится, что общий объем выработки электроэнергии в июле этого года составил 1 млрд 607 млн кВт/ч или 51,8 млн кВт/ч в сутки.
"Выработка электроэнергии в июле 2017 году повысилась на 1,8% (50,9 млн кВт/ч) по сравнению с июнем этого года. Выработка электроэнергии в июле 2017 года была на 33 млн кВт/ч меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, но больше по сравнению с предыдущими годами. Это обусловлено вводом в строй ТЭЦ "Душанбе-2" и второго агрегата ГЭС "Сангтуда-2"", - подчеркивают авторы отчета.
При этом общее потребление электроэнергии в июле нынешнего года достигло 1 млрд 403 млн кВт/ч, что на 7,6% больше по сравнению с июнем этого года. "В июле 2017 года потребление электроэнергии было на 1,0 млн кВт/ч больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", - отмечается в отчете.

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