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Кыргызские звезды снялись в ролике за сохранение снежного барса к форуму

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444412-ru.html

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Оценка численности барса, инвестиции в "умную зеленую инфраструктуру", - о чем говорится в Бишкекской декларации по сохранению снежного барса

24 августа 2017, 15:46       Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Накануне форума открытия Форума за сохранения снежного барса, ряд кыргызских актеровы и исполнителей снялись в ролике за сохранение этого редкого вида животных, каковым является снежный барс.
Не большая популяция горных барсов распространена на территории 12 государств, в основном в Азии. Их ареал обитания составляет около 2 млн. км, равная примерно территории Монголии. На форуме принимают участие представители всех 12 государств, где обнаружено наличие снежного барса. Они включают Афганистан, Бутан, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.
Оценочно суммарная численность снежных барсов составляет около 3500-7000 барсов.
В 2013 году президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к мировому сообществу с инициативой о принятии мер по сохранению снежного барса. В октябре 2013 года в Бишкеке был проведен форум, на котором была принята Бишкекская декларация по сохранению снежного барса, организован глобальный альянс 50 партнеров и организаций и принято решение о создании 23 охраняемых ландшафтных зон для проживания барсов.

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