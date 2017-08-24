Казахстан предложил реформировать Совет безопасности ООН

24 августа 2017, 16:19 Комментарии

Бишкек, 24.08.17 /Кабар/. Казахстан выступает за реформирование Совета безопасности ООН, заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов. По его словам, Астана предлагает "количественно и качественно" расширить состав Совбеза, усовершенствовать его рабочие методы и укреплять взаимосвязи между Генеральной ассамблеей и СБ, пишет РИА Новости.

"Это позволило бы повысить прозрачность работы Совета безопасности, повысить эффективность его решений, основанных на учете интересов и чаяний заинтересованных регионов мира", — сказал Абдрахманов в интервью газете "Казахстанская правда".

По его словам, Казахстан разделяет мнение большинства стран-членов ООН о том, что "в своем нынешнем виде Совбез больше не отражает реалии нашего мира".

"Несмотря на всю сложность согласования различных позиций, существует общее понимание того, что, какой бы ни стала новая конфигурация Совета безопасности, он должен работать активно и эффективно, выполняя задачи, возложенные на него Уставом ООН и неся главную ответственность за международный мир и безопасность", — подчеркнул Абдрахманов.

При этом он добавил, что реформа должна осуществляться на основе консенсуса и отвечать требованиям всех стран-членов организации.

"В решающей степени прогресс в переговорах по реформе СБ и ООН в целом зависит от интересов пятерки постоянных членов СБ, для которых важно держать инициативу в своих руках", — заключил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Казахстан поддерживает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, "который последовательно проводит реформы, направленные на повышение эффективности организации".

Сейчас Казахстан входит в состав Совбеза ООН в качестве непостоянного члена. Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов (Россия, США, КНР, Великобритания и Франция), имеющих "право вето", а также десяти непостоянных членов.

Ряд стран добиваются реформирования Совбеза, аргументируя это тем, что в нынешнем виде он не полностью отражает текущую расстановку сил в мире.

В Москве отмечали, что выступают за расширение представительства в Совбезе развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Однако при любом варианте расширения Совбеза должно сохраняться право вето.