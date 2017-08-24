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Хищная ловчая птица, купленная на Иссык-Куле, передана в филиал "Союза охраны природы Германии" для реабилитации, - Госэкотехинспекция (фото, видео)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444410-ru.html

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24 августа 2017, 16:22       Комментарии

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности совместно с Управлением внутренних дел Свердловского района Бишкека передали хищную ловчую птицу в филиал "Союза охраны природы Германии (NABU)" в Кыргызской Республике.
Как сообщила пресс-служба Госэкотехинспекции, птица была поймана незаконно. Сотрудники инспекции заполнили соответствующие документы и отправили в Академию наук запрос для уточнения, к каким пернатым относится данная птица.
По словам старшего инспектора Управления Госэкотехинспекции по городу Бишкек Анарбек уулу Медетбека, меры в отношении нарушителей будут приняты после выявления факта о группе, к которой относится птица. Птица была куплена в Иссык-Кульской области, добавил он.
На сегодняшний день птица временно передана в реабилитационный центр NABU.

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