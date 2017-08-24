В Бишкеке будет посажено около 18 тыс. саженцев

24 августа 2017, 16:37 Комментарии

В Бишкеке будет посажено около 18 тысяч саженцев. На данный момент ведется подготовка к посадкам зеленых насаждений по реконструируемым улицам города на осень 2017 года. Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, первым этапом весной 2017 года предприятие "Зеленстрой" посадило 5 тыс. 800 саженцев древесных пород, 1 тыс. 175 хвойных деревьев, 4 тыс. 541 лиственных деревьев, 256 кустарников, 19 тыс. 740 штук живой изгороди, 1 млн 400 тыс. однолетних цветов.

Вторым этапом согласно производственной программе предприятия в столице будет посажено 17 тыс. 928 саженцев, из них 11 тыс. 928 насаждений по плану посадок: 6 тыс. 830 лиственных деревьев, 1 тыс. 483 хвойных и 3 тыс. 615 кустарников.

Осенью предприятие осуществит аллейные посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой на реконструируемых и реабилитируемых улицах города в общем количестве 3 тыс. 855 штук. На улице Киевской будут посажены 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, также будут созданы газонные и цветочные клумбы, на улице Панфилова планируется посадка 80 крупномерных саженцев каштана, дуба пильчатого и красного, на улице Логвиненко будут посажены 68 штук липы мелколистной.

По линии китайского гранта будут озеленены улицы Медерова от Панфилова до Токтоналиева. На данном отрезке ожидается посадка 220 крупномерных саженцев. На улице Токомбаева от 12 микрорайона до Шабдан Баатыра будет посажено 600 саженцев, Токтоналиева от Масалиева до Кулатова - 818 штук, Рыскулова от бульвара Молодой Гвардии до Турусбекова - 50 штук. Данные улицы будут украшать деревья породы каштана конского, катальпы бигнониевидной, акации, клена остролистного, рябины и кустарниковые породы.

В настоящее время разрабатывается проект озеленения улицы Масалиевой (Южная магистраль) от Абдрахманова до Чортекова. На данном участке будут также применен метод аллейной закладки зеленых насаждений и метод ярусного озеленения в связи с посадкой кустарников разных пород. Планируется посадка крупномерных саженцев древесных пород клена остролистного, липы мелколистной, каштана конского, платана восточного. Всего будет посажено 1 тыс. 870 саженцев. Точечные посадки планируются на улицах, подпадающих по капитальный ремонт дорог и тротуаров - Разакова, Орозбекова, Московская, Боконбаева.