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С Театра оперы и балета в Бишкеке сняли скульптуры. Что будет на их месте?

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365252_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444408-ru.html

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24 августа 2017, 16:15       Комментарии

В социальной сети Facebook один из пользователей опубликовал свое недовольство реконструкцией Театра оперы и балета. В частности, это касается демонтажа скульптур, украшающих фасад здания. Елена Воронина уверена, что на привычном месте появятся новые фигуры, которые не будут подчеркивать красоту здания.
Она отметила, что реставрацией и сохранением наследия это никак не назовешь. Возможно, такие эмоции вызвала картина лежащих на земле скульптур, накрытых брезентом.
"Это вандализм государственного уровня. Высокий фронтон, украшенный монументальными скульптурами талантливого скульптора Ольги Мануйловой и фигуры "Молодого киргиза" и "Девушки" московского скульптора Ольги Миньковой, установленные с двух сторон у главного фасада Театра оперы и балета им. А. Малдыбаева были украшением и завершали ансамбль этого грандиозного здания, подчеркивая его значимость как храма искусства. Теперь нам следует ожидать появления очередного новодела, который будет преподнесен как произведение искусства. Уродство побеждает красоту", - отметила на своей странице в Facebook Елена Воронина.
Однако сегодня Министерство культуры, информации и туризма провело пресс-тур. На встречу были приглашены представители СМИ. В ходе демонстрации реконструкции Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева в ведомстве сообщили, что установка новых скульптур назначена на середину осени.
"Сейчас статуи находятся в Академии художеств на реставрации. На место снесенных скульптур будут установлены их новые копии, изготовлены они будут из того же материала, что и старые скульптуры. Выглядеть они будут точно так же, как и прежние. Установить скульптуры на место планируется в октябре", - сообщил пресс-секретарь Минкультуры Марлен Соляной.

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