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"Элдик Интернет" от MegaCom — лучшее для народа!"Элдик Интернет" от MegaCom — лучшее для народа!В Оше сын зарезал собственную матьВ Оше сын зарезал собственную мать

"Элдик Интернет" от MegaCom - лучшее для народа!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365280_el...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444406-ru.html

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24 августа 2017, 16:25       Комментарии

Многие кыргызстанцы уже не представляют жизни без скоростного мобильного интернета. Порой невозможно обойтись без технологии 4G LTE от MegaCom.
Люди привыкли совершать видеозвонки с высоким качеством изображения, смотреть видеоролики и фильмы в HD качестве, скачивать большие объемы данных. А для этого нужен безлимитный интернет.
MegaCom пошел навстречу желаниям абонентов и разработал тарифный план "Элдик Интернет", ставший очень популярным за короткое время. И это неудивительно!
Каждый человек может подобрать оптимальный вариант с необходимым объёмом интернета. Самый выгодный пакет - "Элдик Интернет 90". Всего за 90 сомов в неделю вы получаете 6 ГБ интернета на максимальной скорости, 100 минут разговора и 100 SMS внутри сети. То есть он подойдет всем, включая пенсионеров, студентов и даже школьников.
А что же насчет государственных служащих, офисных работников и других пользователей интернета? "Элдик Интернет 130" был разработан для абонентов, которым необходимы не только большие объемы трафика, но и бесплатные звонки вне сети.
А вот пакет "Элдик Интернет 170" привлечет деловых людей, привыкших активно пользоваться высокоскоростным интернетом, а также совершать множество исходящих звонков.
С учетом потребностей современного человека, таких объёмов интернета более чем достаточно. Но бывают случаи, когда нужно еще больше трафика. Ответ прост. Включайте турбокнопку!
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Включая турбокнопку, можно быть уверенным: вы будете обеспечены высокоскоростным интернетом до конца срока действия пакета.
Стоимость перехода на тарифный план "Элдик Интернет" составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или позвонив на номер *678.
"Элдик Интернет" - интернет без ограничений!

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