Рустамов: в Бишкеке 12 стран приняли декларацию о сохранении барса

24 августа 2017, 16:20 Комментарии

В четверг, 24 августа, представители 12 стран, в которых обитают снежные барсы, подписали декларацию, обязавшись принять меры по сохранению популяции исчезающего животного, рассказал Рустамов на радио Sputnik Кыргызстан.

"Это считается победой. Все 12 стран будут работать по этой декларации. Теперь нужно разрабатывать стратегию, делать практические шаги. Затем необходимо будет финансово обеспечить реализацию проектов", - сказал глава госагентства.

Согласно декларации, каждая из стран должна будет усовершенствовать свое законодательство в части сохранения редких животных, отметил Рустамов. По его словам, государства будут советоваться друг с другом. Например, если в Кыргызстане откроется заповедник, власти республики предложат соседям тоже организовать заповедную зону или национальный парк.

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