Сотрудники ГКНБ получили новые квартиры

24 августа 2017, 15:54 Комментарии

По поручению Алмазбека Атамбаева секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров 24 августа, принял участие в церемонии открытия двух многоквартирных жилых домов, построенных в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что за последние 3-4 года только для сотрудников органов национальной безопасности построены 4 дома, сегодня окончено строительство очередных двух домов и еще 81 семья получают ключи от служебного жилья.

"Дома строятся и для военнослужащих, сотрудников других силовых структур и МЧС. Работа в данном направлении нами будет продолжена", – заключил Темир Джумакадыров.

Секретарь Совета безопасности передал от главы государства сертификат на 300 тысяч сомов на строительство детской площадки у новых домов.

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