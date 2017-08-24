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КПП "Актилек-автодорожный" открылся после реконструкцииКПП "Актилек-автодорожный" открылся после реконструкцииСотрудникам ГКНБ вручили ключи от новых квартирСотрудникам ГКНБ вручили ключи от новых квартир

Сотрудники ГКНБ получили новые квартиры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444403-ru.html

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24 августа 2017, 15:54       Комментарии

По поручению Алмазбека Атамбаева секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров 24 августа, принял участие в церемонии открытия двух многоквартирных жилых домов, построенных в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, сообщает пресс-служба президента.
Он отметил, что за последние 3-4 года только для сотрудников органов национальной безопасности построены 4 дома, сегодня окончено строительство очередных двух домов и еще 81 семья получают ключи от служебного жилья.
"Дома строятся и для военнослужащих, сотрудников других силовых структур и МЧС. Работа в данном направлении нами будет продолжена", – заключил Темир Джумакадыров.
Секретарь Совета безопасности передал от главы государства сертификат на 300 тысяч сомов на строительство детской площадки у новых домов.
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