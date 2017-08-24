Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГУВД: Уголовное дело в отношении дочери Динары Акуловой прекращеноГУВД: Уголовное дело в отношении дочери Динары Акуловой прекращеноКыргызские звезды снялись в ролике за сохранение снежного барса к форумуКыргызские звезды снялись в ролике за сохранение снежного барса к форуму

Сотрудникам ГКНБ вручили ключи от новых квартир

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444402-ru.html

Похожие новости

81 семья сотрудников ГКНБ получила ключи от квартир в Бишкеке (фото)

Сотрудники ГКНБ получили новые квартиры

Сотрудники ГКНБ задержали ранее разыскиваемого террориста

В праздники сотрудники "Тазалыка" будут дежурить с утра до поздней ночи

Ученикам школы им.Терешковой Оша вручили школьные принадлежности

24 августа 2017, 15:52       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. По поручению Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров сегодня, 24 августа, принял участие в церемонии открытия двух многоквартирных жилых домов, построенных в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, сообщили в аппарате президента.
Темир Джумакадыров передал слова поздравления Главы государства Алмазбека Атамбаева с новосельем. "Я пришел по специальному поручению Президента нашей страны Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, чтобы поздравить счастливых обладателей новых квартир с этим замечательным событием в жизни – обретением собственного жилья. Хочу передать от Главы государства самые теплые поздравления вашим родным и близким, тем, кто является для вас надежной опорой и в жизни, и в службе. Пожелать вам успехов в служебной деятельности, новых свершений, счастья и благополучия", - сказал секретарь Совета безопасности.
Он отметил, что, к сожалению, долгое время строительство жилья для сотрудников правоохранительных органов казалось далекой мечтой. Но за последние 3-4 года только для сотрудников органов национальной безопасности построены 4 дома, сегодня окончено строительство очередных двух домов и еще 81 семья получают ключи от служебного жилья.
"Дома строятся и для военнослужащих, сотрудников других силовых структур и МЧС. Работа в данном направлении нами будет продолжена", - заключил Темир Джумакадыров.
Секретарь Совета безопасности передал от Главы государства сертификат на 300 тысяч сомов на строительство детской площадки у новых домов.
В мероприятии приняли участие глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, начальник Генерального Штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум