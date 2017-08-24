Сотрудникам ГКНБ вручили ключи от новых квартир

24 августа 2017, 15:52 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. По поручению Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров сегодня, 24 августа, принял участие в церемонии открытия двух многоквартирных жилых домов, построенных в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, сообщили в аппарате президента.

Темир Джумакадыров передал слова поздравления Главы государства Алмазбека Атамбаева с новосельем. "Я пришел по специальному поручению Президента нашей страны Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, чтобы поздравить счастливых обладателей новых квартир с этим замечательным событием в жизни – обретением собственного жилья. Хочу передать от Главы государства самые теплые поздравления вашим родным и близким, тем, кто является для вас надежной опорой и в жизни, и в службе. Пожелать вам успехов в служебной деятельности, новых свершений, счастья и благополучия", - сказал секретарь Совета безопасности.

Он отметил, что, к сожалению, долгое время строительство жилья для сотрудников правоохранительных органов казалось далекой мечтой. Но за последние 3-4 года только для сотрудников органов национальной безопасности построены 4 дома, сегодня окончено строительство очередных двух домов и еще 81 семья получают ключи от служебного жилья.

"Дома строятся и для военнослужащих, сотрудников других силовых структур и МЧС. Работа в данном направлении нами будет продолжена", - заключил Темир Джумакадыров.

Секретарь Совета безопасности передал от Главы государства сертификат на 300 тысяч сомов на строительство детской площадки у новых домов.

В мероприятии приняли участие глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, начальник Генерального Штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев.