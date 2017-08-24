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КПП "Актилек-автодорожный" открылся после реконструкции

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/kpp-aktil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444401-ru.html

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24 августа 2017, 15:59       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев принял участие в открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Актилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, после проведенной на нем реконструкции и модернизации.
Абулгазиев отметил, что правительством принимаются посильные меры по укреплению линии государственной границы с соседними странами, повышению качества услуг предоставляемых населению и улучшению материально-технической базы пропускных пунктов республики.
И.о. главы правительства особо подчеркнул, что данные мероприятия проводятся в рамках углубления интеграции национальной экономики в Евразийский экономический союз.
Абулгазиев отметил, что модернизация пропускных пунктов является одной из мер по созданию максимально благоприятных условий и поддержке отечественных предпринимателей, что в конечном итоге позволит нарастить экспортный потенциал страны и увеличить объем налоговых поступлений в государственный бюджет.
И.о. премьер-министра ознакомился с деятельностью обновленного КПП, осмотрел административные здания, а также пообщался с гражданами пересекающими государственную границу.
На реконструкцию КПП "Актилек-автодорожный" в сентябре 2016 года из республиканского бюджета было выделено более10 млн. сомов.
С его модернизацией пропускная способность пункта увеличится до 10 тысяч граждан и 1000 автомобильных средств в сутки.

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