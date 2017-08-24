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81 семья сотрудников ГКНБ получила ключи от квартир в Бишкеке (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444400-ru.html

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Сотрудники ГКНБ получили новые квартиры

24 августа 2017, 16:01       Комментарии

По поручению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров 24 августа принял участие в церемонии открытия двух многоквартирных жилых домов, построенных в Бишкеке для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Т.Джумакадыров передал слова поздравления президента с новосельем. "Я пришел по специальному поручению Алмазбека Шаршеновича Атамбаева, чтобы поздравить счастливых обладателей новых квартир с этим замечательным событием в жизни - обретением собственного жилья. Хочу передать от главы государства самые теплые поздравления вашим родным и близким, тем, кто является для вас надежной опорой и в жизни, и в службе, пожелать вам успехов в служебной деятельности, новых свершений, счастья и благополучия", - сказал секретарь Совбеза.
Он отметил, что долгое время строительство жилья для сотрудников правоохранительных органов казалось далекой мечтой, но за последние 3-4 года для сотрудников органов нацбезопасности построены 4 дома, сегодня окончено строительство очередных двух домов, и еще 81 семья получает ключи от служебного жилья.
"Дома строятся и для военнослужащих, сотрудников других силовых структур и МЧС. Работа в данном направлении нами будет продолжена", - заключил Т.Джумакадыров.
Он передал от главы государства сертификат на 300 тыс. сомов на строительство детской площадки у новых домов.
В мероприятии приняли участие глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев.

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