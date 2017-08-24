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Бекназаров: Какой такой павлин-мавлин? Все фальсификация!

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365272_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444399-ru.html

24 августа 2017, 15:52       Комментарии

Сегодня, 24 августа, Азимбек Бекназаров в ходе пресс-конференции попытался оправдаться. Поводом его выступления послужили интригующие материалы, попавшие в Сеть.
Первый - якобы его разговор с лидером партии "Ата-Журт" Ташиевым, в ходе разговора обсуждается судебный процесс по делу Омурбека Текебаева, обвиненного в коррупции, где мужчина с голосом, похожим на Бекназарова, говорит, что он врал в суде и потом просил Бога о прощении.
Однако Бекназаров утверждал, что запись была смонтирована, а с Камчыбеком Ташиевым он встречался лишь на тоях и крупных мероприятиях. Правда, чем-то конкретным он данное заявление не подкрепил. "Я заявляю, эта аудиозапись - монтаж", - сказал он.
Также Бекназаров опроверг информацию о том, что где-то в спецслужбах в разработке находится видеозапись, на которой он "раскрыл все карты" на предмет предстоящих президентских выборов и махинаций вокруг Megacom, не подозревая, что видеокамера продолжает его снимать и записывать голос.
В ходе пресс-конференции он обратился к корреспонденту интернет-ресурса, которому дал, того не зная, компрометирующее его интервью с вопросом:
"А где видео? Где доказательства?".
Ответ, что материалы находятся в разработке в спецслужбах Бекназарова не удовлетворил.
В итоге кандидат в президенты КР остался при своем мнении - все монтаж и фальсификация.

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