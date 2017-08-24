ГУВД: Уголовное дело в отношении дочери Динары Акуловой прекращено

24 августа 2017, 15:54 Комментарии

Уголовное дело в отношении дочери Динары Акуловой прекращено. Об этом сегодня, 24 августа, "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Напомним, в январе текущего года стало известно, что дочь известной певицы Динары Акуловой Малика-Дина подозревается в мошенничестве. Девушка взяла в аренду автомобиль, но полную сумму за него не отдала. В отношении нее было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО. Однако при задержании Малике-Дине стало плохо, и вместо изолятора она попала в больницу.

Как пояснили в ГУВД, в июне от потерпевшей стороны поступило встречное заявление в отношении дочери известной певицы. "Ущерб потерпевшей стороне был полностью возмещен. В связи с этим в отношении данной гражданки уголовное дело было прекращено за примирением сторон и выплаты ущерба", - проинформировали в ведомстве.

Отметим, в настоящее время правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении бывшего мужа Динары Акуловой. По версии обвинения, Абдумалик Шерматов взял у заявительницы более 600 тысяч сомов на организацию концерта и не вернул. В настоящее время он содержится в СИЗО-1 ГСИН.