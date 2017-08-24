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Сапар Исаков и его команда — предлагаемый состав правительства

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444397-ru.html

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Интервью Сапара Исакова: о премьерстве, скандальном ролике и чешской фирме

24 августа 2017, 15:03       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Сегодня, 24 августа, прошло консультативное собрание депутатов СДПК с участием кандидата в премьер-министры Сапара Исакова. Об итогах совещания рассказали Дастан Бекешев, Искендер Матраимов и Улан Примов.
После отставки Сооронбая Жээнбекова, который стал кандидатом в президенты, фракция СДПК выдвинула на пост премьер-министра руководителя аппарата главы государства Сапара Исакова.
По словам парламентариев, структура кабмина (премьер, четыре вице-премьера, 12 министров, руководитель аппарата правительства в ранге министра, четыре председателя комитетов) останется прежней, но состав изменится.
Предлагаемые изменения в правительстве:
<ul> <li>Премьер-министр - Сапар Исаков;</li> <li>Первый вице-премьер - Толкунбек Абдыгулов (ныне председатель Нацбанка КР) вместо Мухамметкалыя Абулгазиева;</li> <li>Вице-премьер по силовому блоку - Темир Джумакадыров (ныне секретарь Совета безопасности) вместо Жениша Разакова;</li> <li>Вице-премьер по экономике - Дуйшенбек Зилалиев вместо Олега Панкратова;</li> <li>Министр экономики - Артем Новиков вместо Арзыбека Кожошева;</li> <li>Государственный комитет промышленности, недропользования и энергетики - Улан Рыскулов (сейчас заместитель председателя) вместо Дуйшенбека Зилалиева;</li> <li>Руководитель аппарата правительства - Нурханбек Момуналиев (ныне глава Государственной кадровой службы) вместо Акылбека Осмоналиева;</li> <li>Государственный комитет информационных технологий и связи - Нурбек Абасканов (заместитель председателя Национального энергхолдинга) вместо Бакыта Шаршембиева;</li> <li>Министерство финансов - Мухамметкалый Абулгазиев вместо Адылбека Касымалиева;</li> </ul> Сохранят свои посты:
<ul> <li>вице-премьер по соцблоку Чолпон Султанбекова;</li> <li>министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев;</li> <li>министр транспорта и дорог Джамшит Калилов;</li> <li>министр юстиции Уран Ахметов;</li> <li>министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев;</li> <li>министр внутренних дел Улан Исраилов;</li> <li>министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов;</li> <li>министр здравоохранения Талантбек Батыралиев;</li> <li>министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков;</li> <li>министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева;</li> <li>министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова;</li> </ul> Глав госкомитетов по делам обороны и национальной безопасности назначает президент.
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