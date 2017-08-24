Кыргызстанские бизнесмены смогут найти проверенных партнеров по Интернету

24 августа 2017, 15:33 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Бизнесмены стран Евразийского экономического союза, в частности Кыргызстана, смогут зарегистрироваться на единой онлайн-бирже, сообщил заместитель директора Фонда развития промышленности РФ Владимир Распопов в рамках международного выставочного форума "Евразийская неделя", который проходит в Астане.

По его словам, таким образом узнать о производимых в государствах ЕАЭС товарах смогут не только бизнесмены из стран союза, но и главы зарубежных предприятий.

"Должны быть оцифрованы все предприятия на территории ЕАЭС, чтобы заказчики понимали, что они производят. В этом случае все вопросы, которые связаны с узнаванием друг друга, будут решаться онлайн", - отметил Распопов.

При этом не должно возникнуть проблем со взаимным доверием, так как все зарегистрированные предприятия обязаны будут соответствовать стандартам ЕАЭС. Распопов подчеркнул, что доступ к базе со стороны государственных надзорных органов должен быть ограничен, чтобы контролирующие ведомства не "раздергивали" бизнес.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });