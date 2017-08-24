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Кыргызстанские бизнесмены смогут найти проверенных партнеров по Интернету

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444396-ru.html

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Кыргызстанский фильм покажут в Финляндии

24 августа 2017, 15:33       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Бизнесмены стран Евразийского экономического союза, в частности Кыргызстана, смогут зарегистрироваться на единой онлайн-бирже, сообщил заместитель директора Фонда развития промышленности РФ Владимир Распопов в рамках международного выставочного форума "Евразийская неделя", который проходит в Астане.
По его словам, таким образом узнать о производимых в государствах ЕАЭС товарах смогут не только бизнесмены из стран союза, но и главы зарубежных предприятий.
"Должны быть оцифрованы все предприятия на территории ЕАЭС, чтобы заказчики понимали, что они производят. В этом случае все вопросы, которые связаны с узнаванием друг друга, будут решаться онлайн", - отметил Распопов.
При этом не должно возникнуть проблем со взаимным доверием, так как все зарегистрированные предприятия обязаны будут соответствовать стандартам ЕАЭС. Распопов подчеркнул, что доступ к базе со стороны государственных надзорных органов должен быть ограничен, чтобы контролирующие ведомства не "раздергивали" бизнес.
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