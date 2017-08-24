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Стали известны дата и время первого выпуска шоу "Ты супер! Танцы"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444395-ru.html

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24 августа 2017, 15:36       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Телевизионное шоу "Ты супер! Танцы" стартует на канале НТВ 2 сентября.
Проект даст шанс юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участниками стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей.
От Кыргызстана в международном конкурсе участвуют две танцовщицы - Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы.
Передача начнется в субботу, 2 сентября, в 20.00 по московскому времени (23.00 бшк) на НТВ. Сайт Sputnik Кыргызстан будет вести трансляцию телепроекта.
Телеканалы Кыргызстана покажут конкурс в разное время. В 21.00 он начнется на НТВ по спутниковому телевидению "Континент", а в 22.00 - на телеканале НТС-НТВ, транслирующемся компаниями "Ала-ТВ", и "Акнет". В 23.00 начнется прямая трансляция на сайте Sputnik Кыргызстан.
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