Стали известны дата и время первого выпуска шоу "Ты супер! Танцы"

24 августа 2017, 15:36 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Телевизионное шоу "Ты супер! Танцы" стартует на канале НТВ 2 сентября.

Проект даст шанс юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участниками стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей.

От Кыргызстана в международном конкурсе участвуют две танцовщицы - Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы.

Передача начнется в субботу, 2 сентября, в 20.00 по московскому времени (23.00 бшк) на НТВ. Сайт Sputnik Кыргызстан будет вести трансляцию телепроекта.

Телеканалы Кыргызстана покажут конкурс в разное время. В 21.00 он начнется на НТВ по спутниковому телевидению "Континент", а в 22.00 - на телеканале НТС-НТВ, транслирующемся компаниями "Ала-ТВ", и "Акнет". В 23.00 начнется прямая трансляция на сайте Sputnik Кыргызстан.

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