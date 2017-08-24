Это надо видеть! — снежные барсы, рысь и редкие птицы в горах КР

24 августа 2017, 15:45 Комментарии

В 2002 году в горах возле села Ананьево был основан реабилитационный центр для диких животных, спонсируемый NABU. Только за последние три года здесь спасли более 40 зверей, рассказал руководитель центра Урланбай Сулайманов. В организации работают пять человек.

На реабилитацию поступают звери со всего Кыргызстана. Если животное выздоравливает и специалисты уверены, что оно способно выжить в диких условиях, его выпускают на волю в заповедник. В противном случае звери навсегда остаются в центре - как три снежных барса (Кунак, Алсу и Колючка), попавшие в капканы браконьеров и едва не вывезенные контрабандистами за рубеж.

Кроме барсов, в центре есть рысь и редкие птицы. 21 августа сотрудники выпустили на волю еще одного беркута, прошедшего реабилитацию.

Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>

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