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Кыргызские звезды снялись в ролике за сохранение снежного барса к форумуКыргызские звезды снялись в ролике за сохранение снежного барса к форумуСтали известны дата и время первого выпуска шоу "Ты супер! Танцы"Стали известны дата и время первого выпуска шоу "Ты супер! Танцы"

Это надо видеть! — снежные барсы, рысь и редкие птицы в горах КР

 

Фотографии: sputnik.kg

           

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444394-ru.html

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24 августа 2017, 15:45       Комментарии

В 2002 году в горах возле села Ананьево был основан реабилитационный центр для диких животных, спонсируемый NABU. Только за последние три года здесь спасли более 40 зверей, рассказал руководитель центра Урланбай Сулайманов. В организации работают пять человек.
На реабилитацию поступают звери со всего Кыргызстана. Если животное выздоравливает и специалисты уверены, что оно способно выжить в диких условиях, его выпускают на волю в заповедник. В противном случае звери навсегда остаются в центре - как три снежных барса (Кунак, Алсу и Колючка), попавшие в капканы браконьеров и едва не вывезенные контрабандистами за рубеж.
Кроме барсов, в центре есть рысь и редкие птицы. 21 августа сотрудники выпустили на волю еще одного беркута, прошедшего реабилитацию.
Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>
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