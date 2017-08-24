В компании "Узбекистан хова йуллари" сменилось руководство

24 августа 2017, 15:28 Комментарии

Ташкент, 24.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/ . Глава НАК "Узбекистон хова йуллари" Валерий Тян покинул компанию. Такую информацию опубликовали официальные СМИ Узбекистана.

Новым генеральным директором авиакомпании стал Розукулов Улугбек Убайдуллаевич, который в среду был освобождён от должности заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан и главы компании "Узавтосаноат".

В Национальную авиакомпанию Валерий Тян возглавлял в течении 15 лет, с 14 июня 2002 года. В.Тян является Заслуженным работником транспорта Республики Узбекистан. Награжден орденом "Мехнат Шухрати", орденом "Дустлик", Орденом "Фидокорона хизматлари учун". Указами Президента Республики Узбекистан в 2010 и в 2015 г. назначен членом Сената Олий Мажлис Республики Узбекистан.