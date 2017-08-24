В правительстве Узбекистана произведены кадровые перестановки

24 августа 2017, 15:35 Комментарии

Ташкент, 24.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Заместителем Премьер-министра Узбекистана - председателем правления АО "Узагротехсаноатхолдинг" назначен Нодир Отажонов. Как сообщают государственные СМИ Узбекистана, такое назначение подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Н.Отажонов будет руководить комплексом по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

Н.Отажонов родился в 1967 году, в 1993 году закончил Андижанский сельхозинститут, в 1999 году - Наманганский инженерно-педагогический институт, в 2000 году - Банковскую финансовую академию.

С 1993 по 2007 годы работал в системе министерства финансов, с 2010 года по сегодняшний день занимал должность председателя правления акционерной лизинговой компании "Узсельхозмашлизинг".

Ранее эту должность в Правительстве Узбекистана занимал Улугбек Розукулов. Он освобожден от должности премьер-министра - председателя правления АО "Узавтосаноат" "в связи с переходом на другую работу".