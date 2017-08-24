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Руководителей 12 налоговых органов привлекли к дисциплинарной ответственности

Источник:
http://kabar.kg/news/rukovodit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444391-ru.html

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24 августа 2017, 15:18       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. По итогам деятельности Государственной налоговой службы Кыргызской Республики за 7 месяцев 2017 года руководители 12 территориальных налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один из начальников понижен в должности. Соответствующий приказ подписал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководители наказаны за неисполнение прогнозных показателей госбюджета по итогам 7 месяцев текущего года и слабую работу по взысканию налоговой задолженности.
Руководство ГНС поручило начальникам налоговых органов выполнить установленный план-прогноз по сбору налогов в бюджет в течение текущего года и предупредило, что в случае невыполнения прогнозных показателей доходной части бюджета, а также несвоевременного и некачественного исполнения поставленных перед ними задач, к ним будут приняты самые жесткие меры, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности.

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