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Кыргызстанцы досрочно обеспечили выход в финал чемпионата мира по кокпару

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365270_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444389-ru.html

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Кыргызстан досрочно вышел в финал чемпионата мира по кок-бору в Астане

24 августа 2017, 15:02       Комментарии

Сборная Кыргызстана по кок-бору досрочно обеспечила себе выход в финал чемпионата мира по кокпару в Астане (Казахстан).
Как сообщается, сегодня, 24 августа, свою четвертую встречу кыргызстанцы также выиграли с разгромным счетом, и на этот раз была повержена сборная Таджикистана. Матч закончился со счетом 15:2.
В составе сборной Кыргызстана отличились Нуржан Мелисбек уулу, Аскат Батырбек уулу, Сейтбек Анарбек уулу, Карыпбек Эшиев, Рустам Тыналиев, Урмат Раушан уулу, Таштемир Замирбек уулу и Тынчтык Кабылбеков.
Отметим, ранее сборная Кыргызстана одержала три победы с разгромным счетом: добилась победы над Монголией (4:0), затем разгромили Узбекистан (11:2), на следующий день одержала победу с еще более крупным счетом - 13:3 - над Турцией. Таким образом, сборная занимает первое место в группе.
Теперь в групповом этапе у кыргызстанцев матч с командой США, которая является аутсайдером состязаний. Матч пройдет завтра, 25 августа. Однако независимо от результатов встречи сборная обеспечила себе выход в финал чемпионата.
Напомним, на чемпионате мира были заявлены 12 команд, однако в последний момент сборная Азербайджана не приехала. Кыргызстанцы соревнуются в группе "А" с Турцией, США, Узбекистаном, Монголией и Таджикистаном. В группе "В" играют Казахстан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан. В финале встречаются команды, занявшие первые места в своих группах.

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