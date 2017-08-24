Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанские бизнесмены смогут найти проверенных партнеров по ИнтернетуКыргызстанские бизнесмены смогут найти проверенных партнеров по ИнтернетуВ компании "Узбекистан хова йуллари" сменилось руководствоВ компании "Узбекистан хова йуллари" сменилось руководство

Олигархи идут на войну с государством

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365274_ol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444388-ru.html

Похожие новости

В Чолпон-Ате прошло совещание руководителей МЧС государств-членов ШОС

Вопросы по возмещению ущерба государству в результате крушения "Боинга" скоро будут решены, - правительство

Т.Валовая: "За последние годы интеграция стала одним из ключевых факторов развития государств ЕАЭС"

Главы ведомств государств-членов ШОС, занимающихся ликвидацией ЧС, встретятся в Чолпон-Ате

Находившийся в межгосударственном розыске кыргызстанец задержан в Санкт-Петербурге

24 августа 2017, 15:29       Комментарии

Видеоролик под названием "Кто такой Сапар Исаков?", слитый в Сеть анонимом, тряхнул кирнет балла на два по шкале Рихтера, не более. И то лишь за счет того, что появился за пару дней до внеочередной сессии ЖК, на которой будет решаться вопрос о новом правительстве КР.
Качество исполнения и содержание сюжета не выдерживают никакой критики. Пользователи недоумевают, на кого рассчитана столь низкопробная манипуляция?
Впрочем, с этим как раз все понятно. "Киношка" снималась для широких масс, для людей, далеких от политики. Это неумелая пропаганда, ориентированная на тех, кто не станет задумываться над тем, почему звучащие в адрес Исакова серьезные, надо отметить, обвинения, не подкрепляются никакими доказательствами.
Заказчиком этого сюжета называют одного из кандидатов в президенты. Олигарха. Которого из них в нынешнем контексте, не важно, поскольку появление этого фильма - момент в своем роде исторический, почти как залп "Авроры". Только вот возвещает сей выстрел не революцию пролетариата, а начало боевых действий отечественных богачей против государства.
Нынешний список кандидатов в президенты напоминает парад финансовых воротил. Перечислять поименно членов этого клуба "Самых богатых людей Кыргызстана" не имеет смысла – своих "героев" народ и без того знает в лицо. Тем более большинство из них просто обожает мелькать на экранах телевизоров.
Кыргызские рокфеллеры сегодня так активно рвутся к государственному рулю исключительно по причине беспокойства о будущем своих состояний. И эти страхи обоснованны, учитывая, что власть запустила процесс, обратный амнистии капиталов, и интенсивно интересуется происхождением первых миллионов местных капиталистов. А это, пожалуй, самый неудобный вопрос для тех, чьи имена есть в отечественных аналогах списка Forbes. Они же не цукерберги, в конце концов, истории их финансовых взлетов едва ли когда-нибудь экранизируют.
Исаков для олигархов КР – олицетворение истеблишмента нового поколения, политических деятелей, которые ничем не обязаны богатеям, а значит, не станут лоббировать их интересы в ущерб государственным. Понятно, что такой премьер-министр, как кость в горле.
Наверное, также неуютно почувствовали себя российские крупные бизнесмены, когда на закате девяностых годов вместо Ельцина, плясавшего под их дудку, к власти пришел Владимир Путин. Врагом для них он стал, едва обозначив свою позицию относительно вмешательства магнатов в принятие государственных решений.
Боролись с Путиным, а в его лице и со всем народом РФ, беспощадно. Недавний псевдокомпромат на Исакова по сравнению с приемами того же Бориса Березовского – просто детские игрушки. Говорят, российский олигарх не гнушался финансировать чеченских боевиков ради своей "высокой цели".
В Казахстане процесс деолигархизации начался позже, чем в России. Там к власти особенно рьяно рвался государственный деятель, чья финансовая империя взяла старт с продажи презервативов - Мухтар Аблязов. К слову, он чувствовал себя настолько влиятельным и всемогущим, что даже заявлял о том, что кыргызская революция 2010 года была сделана на его деньги.
И в России, и в Казахстане войну с государством олигархи проиграли. У нас эта битва только началась, значит, впереди еще более изощренные атаки. И не факт, что только информационные.
Однако до полномасштабных "боевых действий" может и не дойти. Ну мало ли, вдруг кто-то из местных магнатов победит в президентских выборах?
Что тогда? Посмотрим. Прежде всего, политика бесповоротно трансформируется в инструмент бизнеса, поскольку, придя во власть, олигархи продолжат делать то, что умеют - зарабатывать деньги.
Возможностей для этого будет масса. Налоговые послабления для своих компаний, государственные контракты без тендеров, всевозможные схемы а-ля Ширшов. Также продолжится вывод государственной собственности в частную. Не то чтобы сам по себе этот процесс преступный – зачастую частники гораздо эффективнее управляют активами, нежели госменеджеры. Однако важна цена вопроса. Есть ведь разница, к примеру, за сколько продать государственные акции ЗАО "Альфа Телеком" (ТМ Megacom): за сотни миллионов долларов по конкурсу или в сто раз дешевле родне какого-либо магната?
На фоне разворовывания страны усилится раскол в обществе, в том числе по региональному признаку. Возродится клановое правление, поставив на этот раз под сомнение не просто благополучие народа, но и саму кыргызскую государственность.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум