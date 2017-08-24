Доллар США: 68.5957 (-0.0649) 
Евро: 80.8709 (+0.0574) 
Золото: 41.34 $/гр (-0.02) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Руководителей 12 налоговых органов привлекли к дисциплинарной ответственностиРуководителей 12 налоговых органов привлекли к дисциплинарной ответственностиСапар Исаков и его команда — предлагаемый состав правительстваСапар Исаков и его команда — предлагаемый состав правительства

Секреты кыргызской кухни: за час одновременно готовим первое и второе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444387-ru.html

Похожие новости

Кыргызские звезды снялись в ролике за сохранение снежного барса к форуму

Стали известны дата и время первого выпуска шоу "Ты супер! Танцы"

Кыргызскому баскетболу 90 лет: празднования пройдут в выходные

Торобаев: Нового президента Кыргызстана изберут во втором туре в ноябре

Илон Маск представил первый разработанный SpaceX скафандр

24 августа 2017, 15:09       Комментарии

В рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто" можно узнать больше о кыргызской кухне и научиться готовить национальные блюда по классическим рецептам. На этой неделе редакция вместе с шеф-поваром этнокомплекса "Супара" Санжаром Шакиевым показывает, как готовить жаркоп.
Ингредиенты:
<ul> <li>мука - 400 г;</li> <li>яйцо - 1 шт.;</li> <li>баранье филе - 150 г;</li> <li>картофель - 150 г;</li> <li>томатная паста - 20 г;</li> <li>репчатый лук - 30 г;</li> <li>морковь - 40 г;</li> <li>болгарский перец - 50 г;</li> <li>помидоры - 50 г;</li> <li>вода - 300-400 мл;</li> <li>соль и черный молотый перец по вкусу.</li> </ul> Мясо нарезаем крупными кубиками и обжариваем в казане на раскаленном растительном масле. Лук нарезаем кубиками, морковь и болгарский перец - крупной соломкой.
Добавляем к мясу овощи, затем - томатную пасту. Все перемешиваем и 3-5 минут пассеруем. Потом заливаем ингредиенты водой или бульоном, доводим до кипения, кладем картофель и тушим блюдо до готовности на медленном огне еще 40-50 минут. За 5-10 минут до окончания добавляем специи по вкусу и при желании - нарезанные помидоры.
Замешиваем крутое тесто из муки, воды, яиц и соли. Тонко раскатываем его (как на лапшу) и нарезаем ромбиками, отвариваем их в подсоленной воде или мясном бульоне.
При подаче выкладываем ромбики теста и мясо с овощами на блюдо, посыпаем зеленью. К столу подаем с получившимся бульоном.
Смотрите видеорецепты других кыргызских блюд в рубрике Sputnik Кыргызстан>>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум