Секреты кыргызской кухни: за час одновременно готовим первое и второе

24 августа 2017, 15:09 Комментарии

В рубрике Sputnik Кыргызстан "Вкусно и просто" можно узнать больше о кыргызской кухне и научиться готовить национальные блюда по классическим рецептам. На этой неделе редакция вместе с шеф-поваром этнокомплекса "Супара" Санжаром Шакиевым показывает, как готовить жаркоп.

Ингредиенты:

<ul> <li>мука - 400 г;</li> <li>яйцо - 1 шт.;</li> <li>баранье филе - 150 г;</li> <li>картофель - 150 г;</li> <li>томатная паста - 20 г;</li> <li>репчатый лук - 30 г;</li> <li>морковь - 40 г;</li> <li>болгарский перец - 50 г;</li> <li>помидоры - 50 г;</li> <li>вода - 300-400 мл;</li> <li>соль и черный молотый перец по вкусу.</li> </ul> Мясо нарезаем крупными кубиками и обжариваем в казане на раскаленном растительном масле. Лук нарезаем кубиками, морковь и болгарский перец - крупной соломкой.

Добавляем к мясу овощи, затем - томатную пасту. Все перемешиваем и 3-5 минут пассеруем. Потом заливаем ингредиенты водой или бульоном, доводим до кипения, кладем картофель и тушим блюдо до готовности на медленном огне еще 40-50 минут. За 5-10 минут до окончания добавляем специи по вкусу и при желании - нарезанные помидоры.

Замешиваем крутое тесто из муки, воды, яиц и соли. Тонко раскатываем его (как на лапшу) и нарезаем ромбиками, отвариваем их в подсоленной воде или мясном бульоне.

При подаче выкладываем ромбики теста и мясо с овощами на блюдо, посыпаем зеленью. К столу подаем с получившимся бульоном.

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