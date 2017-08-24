В Бишкеке женщина в авто с казахстанскими номерами протаранила два автомобиля

24 августа 2017, 14:41 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Машина с казахстанскими номерами устроила ДТП в Бишкеке, никто не пострадал, сообщили агентству "Кабар" очевидцы происшествия.

Авария произошла в 13.10 на пересечении улиц Шопокова – Джумабека. Nissan March с казахстанскими госномерами, за рулем которого была женщина с двумя детьми, двигаясь по улице Джумабека, врезалась в Volkswagen Vento, которая проезжала по улице Шопокова и затем столкнулась с Mercedes.

Никто не пострадал, сообщил очевидец. По его словам, на место ДТП прибыли сотрудники патрульной милиции, которые выясняли обстоятельства аварии.