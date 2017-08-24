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В Бишкеке женщина в авто с казахстанскими номерами протаранила два автомобиля

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/mashina-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444385-ru.html

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24 августа 2017, 14:41       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17. /Кабар/. Машина с казахстанскими номерами устроила ДТП в Бишкеке, никто не пострадал, сообщили агентству "Кабар" очевидцы происшествия.
Авария произошла в 13.10 на пересечении улиц Шопокова – Джумабека. Nissan March с казахстанскими госномерами, за рулем которого была женщина с двумя детьми, двигаясь по улице Джумабека, врезалась в Volkswagen Vento, которая проезжала по улице Шопокова и затем столкнулась с Mercedes.
Никто не пострадал, сообщил очевидец. По его словам, на место ДТП прибыли сотрудники патрульной милиции, которые выясняли обстоятельства аварии.

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