В Чолпон-Ате прошло совещание руководителей МЧС государств-членов ШОС

24 августа 2017, 14:48 Комментарии

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 24 августа прошло Совещание руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает пресс-служба МЧС, в мероприятии приняли участие руководители и представители чрезвычайных ведомств Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, секретариата ШОС, а также в качестве приглашенных делегации Международной организации гражданской обороны и Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области.

Совещание открыл и.о. министра чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов. В своем выступлении он отметил важность проводимого мероприятия.

"2017 год стал историческим и важным периодом в расширении перспектив развития ШОС в связи с официальным оформлением вступления Индии и Пакистана в Организацию. Уверен, что расширение географических границ ШОС укрепит ее влияние на международной арене и повысит ее представительность, позволит Организации достичь новых высот в политическом и экономическом планах, а также в формате совещания руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал глава МЧС.

В ходе совещания главы делегаций выступили с докладами о наиболее крупных чрезвычайных ситуациях, произошедших в государствах-членах ШОС, извлеченных из них уроках, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.

По результатам докладов стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать совместные усилия по дальнейшему развитию сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По итогам мероприятия подписан протокол девятого совещания, а также подписан ряд двусторонних документов:

- план по сотрудничеству между МЧС России и МЧС Узбекистана;

- план мероприятий между МЧС Узбекистана и МОГО;

- план мероприятий между МЧС Кыргызстана и МОГО.