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В Чолпон-Ате прошло совещание руководителей МЧС государств-членов ШОС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444384-ru.html

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В Кыргызстан прибыли делегации России и Индии для участия в совещании глав ведомств стран ШОС

Главы ведомств государств-членов ШОС, занимающихся ликвидацией ЧС, встретятся в Чолпон-Ате

24 августа 2017, 14:48       Комментарии

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 24 августа прошло Совещание руководителей ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает пресс-служба МЧС, в мероприятии приняли участие руководители и представители чрезвычайных ведомств Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, секретариата ШОС, а также в качестве приглашенных делегации Международной организации гражданской обороны и Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области.
Совещание открыл и.о. министра чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов. В своем выступлении он отметил важность проводимого мероприятия.
"2017 год стал историческим и важным периодом в расширении перспектив развития ШОС в связи с официальным оформлением вступления Индии и Пакистана в Организацию. Уверен, что расширение географических границ ШОС укрепит ее влияние на международной арене и повысит ее представительность, позволит Организации достичь новых высот в политическом и экономическом планах, а также в формате совещания руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал глава МЧС.
В ходе совещания главы делегаций выступили с докладами о наиболее крупных чрезвычайных ситуациях, произошедших в государствах-членах ШОС, извлеченных из них уроках, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.
По результатам докладов стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать совместные усилия по дальнейшему развитию сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По итогам мероприятия подписан протокол девятого совещания, а также подписан ряд двусторонних документов:
- план по сотрудничеству между МЧС России и МЧС Узбекистана;
- план мероприятий между МЧС Узбекистана и МОГО;
- план мероприятий между МЧС Кыргызстана и МОГО.

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