Вата в ушах и во рту: О.Токтонасыров провел акцию возле ОБСЕ (фото)

24 августа 2017, 15:00 Комментарии

Активист Ондуруш Токтонысыров 24 августа провел акцию возле здания ОБСЕ в Бишкеке.

По его словам, власть хочет, чтобы люди закрыли рты и уши.

"Я пришел в ОБСЕ, чтобы они обратили внимание. ОБСЕ же громко звучит, что-то вы не оказываете должное внимание, обратите внимание, у нас критическая ситуация", - рассказал он.

В Кыргызстане, продолжил О.Токтонасыров, должны уважать свободу человека и свободу СМИ: "Я хочу выслушать мнение ОБСЕ, я прав или нет".

После к активисту вышел сотрудник ОБСЕ, который записал требования и данные активиста и сказал, что передаст их руководству.