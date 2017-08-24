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Вата в ушах и во рту: О.Токтонасыров провел акцию возле ОБСЕ (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444383-ru.html

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24 августа 2017, 15:00       Комментарии

Активист Ондуруш Токтонысыров 24 августа провел акцию возле здания ОБСЕ в Бишкеке.
По его словам, власть хочет, чтобы люди закрыли рты и уши.
"Я пришел в ОБСЕ, чтобы они обратили внимание. ОБСЕ же громко звучит, что-то вы не оказываете должное внимание, обратите внимание, у нас критическая ситуация", - рассказал он.
В Кыргызстане, продолжил О.Токтонасыров, должны уважать свободу человека и свободу СМИ: "Я хочу выслушать мнение ОБСЕ, я прав или нет".
После к активисту вышел сотрудник ОБСЕ, который записал требования и данные активиста и сказал, что передаст их руководству.

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