ГНС наказала глав 12 территориальных налоговых органов

24 августа 2017, 14:41 Комментарии

По итогам 7 месяцев руководители 12 налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руководители 12 территориальных налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один из начальников понижен в должности. Как сообщает пресс-служба ГНС, соответствующий приказ подписал председатель ведомства Октябрь Абдыкаимов.

Руководители наказаны за неисполнение прогнозных показателей госбюджета по итогам 7 месяцев текущего года и слабую работу по взысканию налоговой задолженности.

Руководство ГНС поручило начальникам налоговых органов выполнить установленный план-прогноз по сбору налогов в бюджет в течение текущего года и предупредило, что в случае невыполнения прогнозных показателей доходной части бюджета, а также несвоевременного и некачественного исполнения поставленных перед ними задач к ним будут приняты самые жесткие меры вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности.