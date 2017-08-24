ОС Минздрава просит снять с должности министра Талантбека Батыралиева

24 августа 2017, 14:59 Комментарии

Общественный совет Министерства здравоохранения просит власти рассмотреть вопрос о снятии с должности министра Талантбека Батыралиева.

В ОНС отметили, что ведомство под его руководством часто оказывается втянутым в различные скандалы и расследования.

Так, отметили в ОНС, группа реализации проектов Минздрава не смогла выполнить весь объем возложенных задач, хотя регулярно получала финансирование и техническую поддержку от Глобального фонда и USAID. В этом году руководителя сняли, но назначенное новое руководство не соответствует всем требованиям. Из-за слабой работы этой группы республика может не получить транш для закупки препаратов для пациентов с ВИЧ и туберкулезом.

Отметили члены общественного совета и кадровую чехарду в секторе здравоохранения. Так, профессиональных руководителей под прессингом снимают с должностей за малейшее нарушение, в то время как руководители крупных центров даже при наличии факта смерти пациентов продолжают занимать пост.

Например, бывший руководитель Араванского ЦСМ, уволенная в 2016 году, обратилась в суд, и в июле 2017 года Верховный суд признал увольнение незаконным и потребовал восстановить в должности. Но практически через неделю после восстановления ее вновь незаконно уволили.

"Очевидно при повторном обращении потерпевшей в судебные органы Министерство здравоохранения будет обязано выплатить весь объем заработной платы, начиная с момента увольнения", - считают в ОНС.

Недоумение общественного совета вызывает и то, что несмотря на общественный резонанс скандала в 4-м роддоме, ведомство не включает членов ОНС в состав комиссии.

"В министерстве сохраняется нездоровая атмосфера взаимодействия между верхним уровнем руководителей, не выстроена система управления учреждениями здравоохранения в Бишкеке после расформирования департамента городского здравоохранения", - добавили в ОНС.

Батыралиев опроверг обвинения и пояснил, что кадровая политика ведомства определяется законодательством, а не его личной позицией.

"Тема звучит абсурдно. В основу кадровой политики Министерства здравоохранения заложены права граждан, описанные Конституцией КР, основы законодательства, регламентирующие процедуры отбора, найма, подготовки и переподготовки кадров. Политика Министерства здравоохранения меняется только в том случае, если происходят изменения в законодательстве КР. Квалификация нескольких нанятых консультантов, не являющихся государственными служащими и не получающие заработную плату из государственного бюджета, одного министерства, не могут влиять на финансовое благополучие всей страны. На наш взгляд, в вопросах о возможных инвестициях для страны наиболее компетентным являются Министерство финансов и Министерство иностранных дел", - прокомментировал министр.

Напомним, Талантбек Батыралиев был назначен на пост министра здравоохранения в ноябре 2014 года по квоте СДПК.

В настоящее время в связи с отставкой премьера Сооронбая Жээнбекова члены кабмина работают в статусе "исполняющих обязанностей". Завтра, 25 августа, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрят кандидатуру нового главы правительства, в котором ожидаются перестановки.