Потасовка на "Мадине" — в инциденте разбирается милиция

24 августа 2017, 14:05 Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Милиция разбирается в инциденте на рынке "Мадина", который произошел в среду вечером, проинформировали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

23 августа очевидец сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан о потасовке между продавцами и охранниками торгового объекта.

"Примерно в 19.00 между сотрудниками службы безопасности рынка и водителем, который находился на территории "Мадины", произошел конфликт. Их действиям дадут юридическую оценку. Заявлений о произошедшем не поступало", - рассказали в пресс-службе.

Собранный материал передали в Службу общественной безопасности.

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