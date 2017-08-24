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Потасовка на "Мадине" — в инциденте разбирается милиция

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444380-ru.html

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24 августа 2017, 14:05       Комментарии

БИШКЕК, 24 авг - Sputnik. Милиция разбирается в инциденте на рынке "Мадина", который произошел в среду вечером, проинформировали в пресс-службе ГУВД Бишкека.
23 августа очевидец сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан о потасовке между продавцами и охранниками торгового объекта.
"Примерно в 19.00 между сотрудниками службы безопасности рынка и водителем, который находился на территории "Мадины", произошел конфликт. Их действиям дадут юридическую оценку. Заявлений о произошедшем не поступало", - рассказали в пресс-службе.
Собранный материал передали в Службу общественной безопасности.
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