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В Кыргызстане 12 налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444379-ru.html

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24 августа 2017, 14:23       Комментарии

По итогам деятельности Государственной налоговой службы за 7 месяцев 2017 года руководители 12 территориальных налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один из начальников понижен в должности. Соответствующий приказ подписал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.
Руководители наказаны за неисполнение прогнозных показателей госбюджета по итогам 7 месяцев текущего года и слабую работу по взысканию налоговой задолженности.
Руководство ГНС поручило начальникам выполнить установленный план-прогноз по сбору налогов в бюджет в течение текущего года и предупредило, что в случае невыполнения прогнозных показателей доходной части бюджета, а также несвоевременного и некачественного исполнения поставленных перед ними задач, к ним будут приняты самые жесткие меры, вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности.

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