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Кто может появиться в новом правительстве. Фракция СДПК обсудила претендентов

Источник:
http://kabar.kg/news/kto-mozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444378-ru.html

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24 августа 2017, 14:20       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Парламентская фракция СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана) обсудила новый состав правительства. Как сообщил агентству "Кабар" зампредседателя фракции СДПК Торобай Зулпукаров, на пост премьер-министра страны рассматривается кандидатура нынешнего руководителя аппарата президента Сапара Исакова.
"На пост первого вице-премьер-министра рассматривается кандидатура действующего главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. Вице-премьером, курирующим силовой блок, может стать Темир Джумакадыров. Сейчас он является секретарем Совета безопасности. Вице-премьер Чолпон Султанбекова остается на своем посту. Вице-премьером по экономическим вопросам может стать Дуйшенбек Зилалиев. Сейчас он глава Госкомпромышленности, энергетики и недропользования", - рассказал он.
Может смениться и глава Министерства экономики. Место Арзыбека Кожошева может занять заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артем Новиков.
"Руководителем аппарата правительства может стать Нурханбек Момуналиев. А Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования возглавит Улан Рыскулов, ранее занимавший пост заместителя председателя этого ведомства", - добавил он.
Зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурбека Абасканова пророчат на пост главы Госкомитета связи.
Остальные члены правительства, по словам Зулпукарова, остаются на своих местах.
Отметим, что кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков на днях покинул пост премьер-министра в связи с участием на выборах. В связи с этим президент Кыргызстана попросил торага Жогорку Кенеша созвать внеочередное заседание парламента для избрания нового премьер-министра и утвердить состав правительства. Внеочередное заседание назначено на завтра, 25 августа.

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