Кто может появиться в новом правительстве. Фракция СДПК обсудила претендентов

24 августа 2017, 14:20 Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Парламентская фракция СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана) обсудила новый состав правительства. Как сообщил агентству "Кабар" зампредседателя фракции СДПК Торобай Зулпукаров, на пост премьер-министра страны рассматривается кандидатура нынешнего руководителя аппарата президента Сапара Исакова.

"На пост первого вице-премьер-министра рассматривается кандидатура действующего главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. Вице-премьером, курирующим силовой блок, может стать Темир Джумакадыров. Сейчас он является секретарем Совета безопасности. Вице-премьер Чолпон Султанбекова остается на своем посту. Вице-премьером по экономическим вопросам может стать Дуйшенбек Зилалиев. Сейчас он глава Госкомпромышленности, энергетики и недропользования", - рассказал он.

Может смениться и глава Министерства экономики. Место Арзыбека Кожошева может занять заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Артем Новиков.

"Руководителем аппарата правительства может стать Нурханбек Момуналиев. А Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования возглавит Улан Рыскулов, ранее занимавший пост заместителя председателя этого ведомства", - добавил он.

Зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурбека Абасканова пророчат на пост главы Госкомитета связи.

Остальные члены правительства, по словам Зулпукарова, остаются на своих местах.

Отметим, что кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков на днях покинул пост премьер-министра в связи с участием на выборах. В связи с этим президент Кыргызстана попросил торага Жогорку Кенеша созвать внеочередное заседание парламента для избрания нового премьер-министра и утвердить состав правительства. Внеочередное заседание назначено на завтра, 25 августа.