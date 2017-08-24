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Кыргызстан досрочно вышел в финал чемпионата мира по кок-бору в Астане

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444377-ru.html

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24 августа 2017, 14:27       Комментарии

БИШКЕК, 24.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана за тур до конца группового этапа обеспечила себе выход в финал чемпионата мира по кокпару (казахская версия кок-бору – прим.ред.) в Астане.
В группе А сборная Кыргызстана одолела всех своих соперников: в первом матче кыргызская дружина обыграла сборную Монголии (4:0), затем команду Узбекистана (11:2), сборную Турции (13:3) и команду Таджикистана (15:2).
Завтра, 25 августа, Кыргызстан сыграет с командой США, которая проиграла все свои встречи.
Таким образом, по итогам четвертого тура сборная Кыргызстана имеет в своем активе 12 очков и обеспечила право сыграть в финале турнира. У сборных Монголии и Таджикистана по 9 очков.
Соперником Кыргызстана станет победитель группы В, где по итогам третье тура лидирует сборная Казахстана, одержавшая три победы. Матчи четвертого тура казахстанская команда проведет сегодня.
Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.
Первый чемпионат мира по кокпару проходит в Астане на ипподроме "Казанат". Матчи за третье место и финал состоятся 27 августа. Призовой фонд составляет 18 млн тенге (более 3,7 млн сомов).

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