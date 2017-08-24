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ГКНБ задержал члена террористической организации

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365269_gk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444376-ru.html

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24 августа 2017, 14:18       Комментарии

19 августа ГКНБ задержан разыскиваемый член МТО в ходе проводимых контртеррористических мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.ст. 226-1 ("Финансирование террористической деятельности"), 230 ("Бандитизм") и 168 "Разбой") УК КР.
Как сообщает пресс-служба ведомства, преступником является 23-летний Х.Х., уроженец Ошской области.
Установлено, что задержанный входил в сформированную подпольную террористическую группу, прошедшую боевую подготовку, для совершения убийств и разбоев с целью финансирования террористической деятельности и реализации преступных планов по совершению терактов. Данная подпольная террористическая группа имела в своем арсенале оружия и боеприпасы.
В настоящее время он водворен в СИЗО ГКНБ.
Ведется комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории КР и за его пределами.

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